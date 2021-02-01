متحدث “الصحة”: الجائحة مستمرة ورصدنا ارتفاعات في حالات كورونا بأغلب مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية

بلادي – الرياض :

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الإثنين)، أنه تم رصد ارتفاعات في حالات كورونا بأغلب مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أنه لوحظ مؤخراً عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلتها الوزارة في الأسبوع الأول من يناير.

ودعا الجميع لعدم المجاملة على حساب الصحة، وأكد أن الجائحة مستمرة وأن العالم لا يزال يعاني من فيروس كورونا.