وزير الصناعة: منتجاتنا وصلت إلى 178 دولة في 2020.. وهذا هو التحدي الأكبر خلال الجائحة

بلادي – الرياض :

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، ملامح الصناعة في السعودية خلال فترة الجائحة التي عاشها العالم على مدى معظم العام الماضي.

وقال، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، إن المملكة بالفعل تمتلك صناعة قوية، وهو ما يمكّنها من المنافسة على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الصناعة السعودية بُنيت على أساس قوي، خاصة أن المملكة تمثل سوقًا مفتوحًا ذا مستوى منخفض من الجمارك، مؤكدًا أن تلك العوامل خلقت صناعة متينة أهلت المنتجات السعودية للانتشار في أكثر من 178 دولة حول العالم في 2020.

وذكر أن أكبر التحديات في القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا كان الموازنة بين الحفاظ على سلامة الإنسان واستمرار دور الوزارة في إمداد الأسواق بالمستلزمات والمنتجات المختلفة.

وأوضح أن المملكة تُعد من أفضل البلدان التي تعاملت مع الجائحة، خاصة بعد أن نجحت الوزارة في توفير المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والوفاء بالزيادة المستمرة في الطلب.