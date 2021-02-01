لماذا يصاب بعض الأشخاص بكورونا بعد حصولهم على اللقاح؟ علماء يوضحون السبب

بلادي – الرياض :
فسَّر خبراء الصحة إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيهم جرعتي اللقاح المضاد.
وأكد الخبراء أن الإصابة بالفيروس التاجي بعد تلقي اللقاح لا توحي بأن هناك مشكلة أو خطأ في طريقة الحصول عليه، خاصة أن اللقاحات لا تؤدي مفعولها بشكل فوري.
وأشاروا إلى أن الأجسام تحتاج فترة حتى تتمكن من تطوير مناعة ضد فيروس كورونا المستجد بعد أخذ الجرعة الواحدة أو الجرعتين.
وأرجع بعض الخبراء الإصابة إلى حصولهم على اللقاح بعد فترة من الإصابة، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى إيجابية نتيجة الفحص.
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