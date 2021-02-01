“الصحة” تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي”

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي”. وأوضحت أن القبول والتسجيل يبدأ من اليوم الموافق 1-2-2021م وحتى يوم السبت الموافق 6-2-2021م، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط هـــنا .

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