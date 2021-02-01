هكذا تفاعل الملك فيصل مع حالة مريضة كانت السبب في هبوط أول طائرة إخلاء طبي في المملكة

بلادي – الرياض :
استعرض المؤرخ عبدالله العمراني تفاصيل قصة هبوط أول طائرة إخلاء طبي في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك.
وأوضح، خلال حديثه لـ”العربية”، أن الطائرة جاءت لنقل سيدة كانت تعاني من مرض السل في ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد إبلاغ طبيب مستوصف حقل، محمد جلال الدين أحمد، بضرورة نقلها بالطائرة وليس بالسيارة، وذلك نظرًا لحالتها الحرجة ولأن أقرب مستشفى متخصص في أمراض الصدر كان في الطائف.
وذكر أن الطبيب تلقى الرد من مدينة جدة بأن نقل السيدة بالطائرة ليس من صلاحياتها، مؤكدة أن الأمر بيد الحاكم الإداري في ذلك الوقت الملك فيصل بن عبدالعزيز.
وأبان أن الملك فيصل، والذي كان أميرًا في ذلك الوقت، أمر بتوفير طائرة لنقل السيدة فور علمه بحالتها، إلا أن المشكلة الأساسية في ذلك كانت عدم توفر مدرج مُعد لهبوط الطائرات في المدينة خلال ذلك الوقت.
وأكد أنه على الفور تم الاستقرار على موقع محدد لتمهيد المدرج لهبوط الطائرة، ليشترك الجيش والأهالي الساكنون في المنطقة في تجهيز هذا الموقع لهبوط الطائرة، لتنجح أهدافهم بنقل السيدة إلى مستشفى الطائف للأمراض الصدرية، والذي شهد تماثل السيدة للشفاء.
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