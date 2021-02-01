بلادي – الرياض : ألقت الجهات الأمنية في جازان القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق أعيرة نارية من سـلاح رشـاش، معرضا أمن وسلامة الآخرين للخطر. وأوضحت شرطة جازان أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص، وتمكنت من القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد السادس من العمر، وجرى ضبط السـلاح المستخدم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على شخص ظهر في فيديو يطلق أعيرة نارية من سـلاح رشـاش في جازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.