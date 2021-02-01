“ما عندهم سالفة”.. تركي آل الشيخ يرد على منتقدي مشاهدة الكبار للأنيميشن

بلادي – الرياض :

رد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على معتقدي أن مشاهدة الرسوم المتحركة أمر خاص بالأطفال.

وقال إن الشخص الذي يقول إن الإنيميشن للأطفال فقط “ما عنده سالفة”، مطالبًا هذه الفئات بمعرفة الشرائح التي ترى الرسومات المتحركة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد نشر عبر حسابه على موقع تويتر في وقت سابق بعض المقاطع من أعمال فنية لرسوم متحركة، مبرزًا الجانب الإنساني الذي تحتويه هذه الأعمال.