خادم الحرمين يوافق على إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة

بلادي – الرياض :

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورة.

أعلن ذلك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عادّاً إطلاق اسم “مدينة الملك سلمان” على المدينة الطبية مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص.

وأكد أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن، وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وكان مجلس الوزراء وافق على تحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة (المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال، مجمع الأمل للصحة النفسية) إلى مدينة طبية، كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة، بسعة 1246 سريراً.