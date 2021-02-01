نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة 1442 هو أكثر ما يشغل بال المجتمع السعودي، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتقديم أحد أفضل برامج الضمان الإجتماعي لمواطنيها ألا وهو مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر من أكثر البرامج إفادة للمواطنين في تلك الأونة هو برنامج المساعدة المقطوعة، حيث أفاد الكثير من أهالي المملكة العربية السعودية من محدودي الدخل والفقراء والعاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة الغير قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وقد خصصت الدولة المساعدة المقطوعة للعديد من الفئات من الأرامل والمطلقات العائلات وعاوائل الأسر العاجزين عن العمل والكثير غيرهم ولكن هناك عدة شروط وضعتها الوزارة من أجل استحقاق تلك المساعدة وهي:

أن يبلغ عمر المواطن أكثر من 35 عام.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ألا يكون لدي المواطن أي سجل تجاري وألا يمتلك وظيفة.

أن يكون من محدودي الدخل والأسر الفقيرة.

ألا يكون المواطن صاحب معاش اجتماعي.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

ويتم التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم الدخول للموقع من موقع وزارة الموارد البشرية.

كما أن التقديم يتم وبعدها بمدة يتم الإعلان عن أسماء المستحقين حتى يتمكن القائمين على البرنامج من مراجعة بيانات المواطنين والكشف عنها وتحديد المستحقين فعلا لهذه المنحة، وذلك كي يصل الدعم إلي مستحقيه.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442

وقد توقف إيداع المساعدة المقطوعة الفترة السابقة ولم يتم الإعلان حتى الأن عن موعد إيداع الوزارة للمساعدة المقطوعة في حساب المستحقين، وفور الإنتهاء من دراسة الطلبات المقدمة سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين للمساعدة عبر موقع الوزارة ويتم معرفة الاسم من خلال رقم السجل المدني الخاص بالموطن.