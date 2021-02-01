نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الرخصة المهنية وميعاد عرضها للمشتركين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد عرض نتائج الرخصة المهنية، وفقًا لما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية بأنه تم تحديد موعد نتائج الرخصة المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، وحينها سيمكن الالتحاق بمهنة التعليم لجميع الطلاب الخريجين، حيث تصدر تلك الرخصة المهنية ليس فقط للطلاب الخريجين ولكن للمتقدم والخبير والممارس ولمن حصل على شهادة بدرجة البكالوريوس من الجامعة.

موعد نتائج الرخصة المهنية في السعودية

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن موعد كشف نتائج اختبارات الرخصة المهنية بتاريخ الثلاثين من شهر مايو القادم لعام 2021 أي بنهاية الشهر، كما وأوضحت الهيئة بأن العمل قائم الآن على إصدار رخصة معلم سواء كان للمعلمين أو المعلمات المتواجدين عندما يتم إدخال اللائحة في قيد التنفيذ.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

نوضح لكم كيفية التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية بالسعودية للراغبين في إتمامها:

فتح موقع اختبارات الرخصة المهنية الرسمي. من خلال البوابة الخاصة بالنفاذ الوطني يتم الضغط على تبويب التسجيل. يتم استكمال تسجيل الدخول في البوابة بعد تسجيل كافة البيانات المطلوبة من المستخدم وذلك بكتابة اسمه ورقمه السري. يتم تأكيد إنشاء الحساب بكتابة رقم الجوال، واستكمال باقي البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل في الاختبارات. يجب أن يتم كتابة جميع البيانات بشكل صحيح وسليم وخاصةً البيانات المتعلقة بنوعية الدورات التأهيلية وعددها والمستوى التعليمي للمتقدم بالإضافة لتخصصه الجامعي، ونوعية دراسته التي أجراها، وسنة حصوله على شهادة التخرج. بعد ذلك سيتم نقلك بشكل تلقائئ لموقع لمركز الوطني الخاص بالقياس. ومن تلك الصفحة ستجد ما تريد معرفته عن رسوم اختبار الرخصة المهنية وجميع المتعلق بها.

وتعتبر تلك طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بطريقة صحيحة للراغبين في التقديم بها للحصول على إذن مزاولة التعليم بعد عرض نتائج الرخصة المهنية في شهر مايو القادم.