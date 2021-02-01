نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعه السعوديه الالكترونيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت وزارة التعليم العالي في السعودية طرق لكي يتواصل المعلم مع أعضاء الكادر التعليمي، بالإضافة إلى إمكانية تعرف الطلاب على الكثير من المعلومات التي يحتاجون إليها، وعلى المواد الدراسية عن طريق بوابة قبول الجامعه السعوديه الالكترونيه والتي تأسست في عام 1432 هجرياً، وذلك في وقت الملك عبدالله بن عبد العزيز.

الجامعه السعوديه الالكترونيه

تعد الجامعة الإلكترونية هي مؤسسة للتعليم الحكومي، وهي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات إلى المرحلة الجامعية، كما أنها تقدم برامج تعليمية متنوعة للأفراد بمختلف أعمارهم، ويتم منح خريجي هذه الجامعة شهادة البكالوريوس من كليات متنوعة، إلى جانب أنها تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

نظام التعليم في الجامعة الإلكترونية

تعمل الجامعة على تقديم الدورات التدريبية بشكل دوري، من أجل أن تضمن للطلاب تعليم مثالي يساعدهم في الالتحاق بالوظائف الجيدة، وتعتمد الجامعة في التعليم على النظام المدمج والذي يضم بين حضور الطالب إلكترونياً، حيث يقضي الطلاب عدد من الساعات في الدراسة بشكل إلكتروني، إلى جانب عدد ساعات تكون في قاعات المحاضرات بشكل إلزامي على جميع الطلاب.

تخصصات الجامعة الإلكترونية

توفر الجامعة الكثير من الكليات العلمية والكليات النظرية، حتى يستطيع الطلاب اختيار التخصص الذي يناسبهم وتتمثل التخصصات في:

كلية العلوم الإدارية، وهي من أفضل الكليات التي تكون محبوبة لدى طلاب كثيرين، وتتضمن الكلية تخصصات “الإدارة، المحاسبة، المالية”.

كلية الدراسات النظرية، وتحتل هذه الكلية المركز الثاني في الكليات الأفضل بجامعة السعودية الإلكترونية، وتكون شاملة لأقسام مهمة “القانون، العلوم الإنسانية، الترجمة، اللغة العربية”.

كلية الحوسبة والمعلوماتية، وتضم تخصص الهندسة، والكثير من الأقسام الأخرى.

كلية العلوم النظرية، والتي تتميز بأنها تشمل الكثير من التخصصات المختلفة، حيث قسم “الإعلام، لغة عربية، القانون”.

بوابة التسجيل والقبول في جامعة السعودية الإلكترونية

خصصت الجامعة بوابة من أجل التسجيل والقبول، للالتحاق بها عن طريق الإنترنت، ويمكن التسجيل بها كالآتي:

الدخول إلى موقع الجامعة السعودية الإلكترونية.

اضغط على أيقونة طلب جديد عند تقديم طلب التحاق بالجامعة.

اضغط على زر رفع المستندات، أو سداد الرسوم، طبقاً إلى رغبتك.

تستطيع الاستعلام عن طلب القبول، عن طريق الضغط على “نتائج القبول”.

قدمنا إليكم في مقال الجامعة السعودية الإلكترونية الكثير من النقاط، التي يهتم بها الراغبين في الالتحاق بالجامعة حيث تعتبر من الجامعات المميزة في السعودية، وتوفر إلى الطلاب إمكانية التعليم الدامج الذي يجمع بين الحضور الإلزامي بالجامعة، وبين التعليم الإلكتروني.