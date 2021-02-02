استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني 1442

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عمر شويل - جدة استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني أصبح يتم بسهولة وخاصةً عقب أن قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام الخدمات الالكترونية، وسهل هذا النظام على جميع المواطنين والوافدين القيام بمعاملاتهم بطريقة سهلة وبسيطة بدون الحاجة للذهاب للمكاتب وأماكن العمل، وسنتعرف من خلال المقال على خطوات الاستعلام بالتفصيل، تابع معنا.

طريقة استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

لقد أتاحت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية خدمات معرفة جميع المعلومات للسجل التجاري بشكل الكتروني، وتتيح لك هذه الخدمة معرفة جميع المعلومات عن السجل التجاري، وتتميز هذه الخدمة بأنها مجانية ومتاحة لجميع المواطنين ولرجال الاعمال، ويتم الاستعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني من خلال هذه الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بـ وزارة التجارة والإستثمار .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك في الحقل المطلوب.

كتابة اسم ورقم السجل التجاري، أو تسجيل رقم السجل المدني للشخص المستعلم.

انقر على حقل” بحث”، وعقب ذلك سوف تظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بالسجل المدني للمستعلم.

مميزات السجل التجاري الإلكتروني

يوفر جديد سجل تجاري إلكترونيًا للمواطن بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المميزات ومنها ما يلي:

يتيح السجل التجاري الإلكتروني للمستخدم عدد كبير من الأسماء المدونة على الموقع الخاص بوزارة التجارة والاستثمار.

يوفر للمستخدم ميزة دمج المعلومات على جهات حكومية عديدة، وذلك من خلال التأكد من مدى صحة هذه المعلومات قبل تسجيلها.

يمكن جميع موظفي الوزارات من تعديل البيانات الخاصة بهم وتحديثها بطريقة سريعة وبمجهود بسيط.

يسهل على المواطنين في المملكة العربية السعودية الكثير من العناء، وذلك لأنه لا يتطلب أي أوراق ولا يشترط ضرورة الذهاب للسجلات الحكومية بالوزارة.

شروط استخراج سجل تجاري

هناك بعض الشروط اللازم توافرها لـ استخراج سجل تجاري في السعودية حيث تهتم الدولة كثيرًا بالشروط التي بدونها لا تستطيع التسجيل، وتتمثل فيما يلي:

صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية.

نسخة من عقد الإيجار ملحقًا به إيصال للكهرباء.

التسجيل إلكترونيًا وتطبيق الخطوات السابقة.

رابط استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

يوجد رابط للاستعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والإستثمار في المملكة العربية السعودية، وتتيح هذه الخدمة سهولة معرفة المستعلم لسجله التجاري، ومعرفة جميع المعلومات الخاصة بالسجل وكذلك تاريخ انتهائه، كل ذلك عن طريق الدخول للرابط الخاص بهذه الخدمة في وزاة التجارة .