نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مجلس الضمان الصحي السعودي 1442.. وأسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مجلس الضمان الصحي السعودي 1442 يبحث عنه حاليًا الكثير من قاطني المملكة العربية السعودية حيث يعمل مجلس الضمان الصحي تحت إشراف نظام التأمين الصحي في السعودية ويقدم العديد من الخدمات التأمينية بأسعار مخفضة على مستشفيات تكافل الراجحي الطبي التابعة للتأمين، لذا يتساءل الكثيرون أيضًا عن أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي طول الوقت، وللتيسير عليهم تم إطلاق رقم مجلس الضمان الصحى السعودي في ضوء إطلاق عقد الراجحي الموحد ليشمل جميع شركات التأمين الصحي وكافة مقدمي خدمة الرعاية للقطاع الخاص والمعتمدين من المجلس.

رقم مجلس الضمان الصحي السعودي 1442

أتاح مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية، رقم موحد للاستفسار عن مستشفيات تأمين تكافل الراجحي بما يسهل على المقميمين في مختلف مدن المملكة الاستعلام والاستفسار أو تقديم أي شكوى من خلال رقم مجلس الضمان الصحي السعودي في أسرع وقت والرقم هو 966920001177+ متاح 24 ساعة.

وهنا وسائل آخر للتواصل وهي:

الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي السعودي.

تحميل تطبيق cchiksa عبر الجوال الخاص بك.

التواصل عن طريق مواقع التواصل المختلفة مثل “فيس بوك وتوتير ولينكد إن”.

إرسال الاستفسار أو الشكوي على الإيميل : [email protected] cchi.gov.sa .

أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي

حدد الراجحي أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي مقسمة حسب الفئة العمرية على النحو التالي:

من عمر 31 سنة حتى 35 سنة مبلغ يصل إلي 235 ريال سعودي . من عمر 46 سنة حتى 50 سنة مبلغ يصل إلي 295 ريال سعودي. من عمر 51 سنة حتى 55 سنة مبلغ يصل إلي 2000 ريال سعودي. من عمر 56 سنة حتى سنة مبلغ يصل إلي 3000 ريال سعودي.

طريقة الاشتراك في برنامج تكافل الراجحي

ساعد الاشتراك في برنامج تكافل الراجحي على تيسير مهمة الاستعلام عن المستشفيات التى يغطيها التأمين الصحيم من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، على أن يتم إتباع الخطوات التالية: