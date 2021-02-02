نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية 2021 في السعودية .. قيمتها وموعد صرفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة العلاوة السنوية 2021 في السعودية تصرف للموظفين في المملكة العربية السعودية بشكل سنوي، ولكن تجدد البحث عن موعد العلاوة السنوية 2021 في السعودية بعد تغييره هذه الأيام الأمر الذي تساؤلات الكثيرون عن قرار مجلس الوزراء السعودي حول موعد العلاوة السنوية 2021 وقيمتها لمختلف التخصصات، حيث تعد السعودية من أبرز الدول العربية التى تهتم بصرف العلاوات السنوية بما يساعد الموظفين على تشجيعهم وتحسين مهاراتهم.

العلاوة السنوية 2021 في السعودية

تعتبر العلاوة السنوية 2021 في السعودية بمثابة مكافأة أو تعويض يقدم تقديرًا لجهود الموظفين بالمملكة ومساعدتهم ماديًا ضمن الترقيات والتدرج الوظيفي، بالإضافة إلى وجود بدلات خاصة بالنقل التي تمنح لجميع الموظفين من مختلف التخصصات والمجالات.

موعد صرف العلاوة السنوية 2021 في السعودية

قرر مجلس الوزراء السعودي تغيير موعد صرف العلاوة السنوية 2021 في السعودية من التوقيت الهجري إلى التوقيت الميلادي لتكون كل عام جديد مالي ميلادي، وبالتالي تصرف للموظفين في المملكة يوم 27 يناير من كل عام ميلادي، وخاصة أنه الموعد المخصص لصرف رواتب الشهر.

ويأتى موعد صرف العلاوة السنوية 2021 في السعودية وفق المادة 17 من قانون الخدمة المدنية بعد تعديله لتشمل التالي:

“يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحة الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.

قيمة العلاوة السنوية 2021 في السعودية

تقسم قيمة العلاوة السنوية 2021 في السعودية على مستويات حسب الرتبة والدرجة الوظيفية للموظفين العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام لتشمل التالي: