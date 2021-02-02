(الإمبراطور الفنان) بقلم / معاذ العمر

أي فنان عظيم تخسرون بموتي، هل سمعتم هذه المقولة قط او بقصة الإمبراطور الفنان؟

لم يكن صوته قوياً ولا جميلاً لكن الكل كان يمدحهُ و يجبر الناس على سماعه، يجمع المواطنين المساكين على المسرح ومن ثمَ لا يسمح بأحد أن يتحرك أو يغادر حتى ينتهي من غنائه، وكان يغني لعدة أيام متواصلة حتى أن النساء الحوامل كنّ يضعن أولادهن بالمسرح ولا يسمح لهن بالخروج، أما الرجال كانو بعضهم يمثلون بأنهم ماتو ليأخذو إلى جنائزهم المفترضة لأن الموت هوا العذر الوحيد للخروج من المسرح، أنه الإمبراطور نيرون، لم يقل احدً قط لنيرون بأن صوتك ردي، بالعكس تماما كان يحصل على جوائز غنائية، والملفت في الأمر كان نيرون قد جمع خمس الالف جندي وظفهم ليصفقو له كل ما غنى، وكان يحب نفسه كثيراً، وكان يسافر الى اليونان منبع الشعر و الثقافه، ليتحف أهلها ويغني ويصارع ويسابق بالخيل، وجميع المصارعين يخسرون أمامه، اما الخيل من الصعب أقناعها بأنه الامبراطور! فكان يسقط من عربته ثم يوقفون السباق ويعيدونه إلى عربته وثم يسقط مرة أخرى، ثم يعجز عن اكمل السباق، ولكنه كان يفوز بالمرتبة الأولى! وكان يغار حتى من إعجاب الناس بالحيوانات الضارية، فيلبس جلودها ويهجم على العبيد و الأسرى المقيدين ويأخذ بعظهم ويصفق له جمهوره من الموظفين، احب امرأة اسمها بوبايا فعترضت امه صاحبة الفضل عليه بجعله إمبراطور، فقد تزوجت امه من الإمبراطور كلاوديوس عندما كان طفلاً واقتنعته بأن يجعل ابنها وريثه في الحكم بدلاً من ابنه الذي من صلبه، وعندما بلغ نيرون دست السم لزوجها كلاوديوس ، فأصبح نيرون الإمبراطور، ومن المعروف بأن الحاكم يكره من يحسن إليه، لايحب ان يكون مديناً لأحد، فدبر لها مكيدة ليتخلص منها، استدعها من قصرها إلى قصره وبينها خليج، وحين عودتها أمر أن تركب سفينة غير سفينتها، وقد هيئت السفينه للغرق،أمر غلمانه بالهجوم عليها، استطاعت امه بأن تنجو، فلما بلغه الأمر اتهمها بأنها هي من حاولت قتله، فاعدمها وزعم للناس بأنها انتحرت، أما بوبايا التي قتل أمه لأجلها فقد قتلها ركلاً على بطنها وهي حبلى! حتى أنه رأى رجل ذكره بوجها فقال اجعلوه امرأة! أجريت له العملية قسراً، وتزوجه، وبدأ بقتل العلماء والفلاسفة ويقتل من يشاء، وبنى قصرا كبيرا كأنه مدينة مشيداً باعمدة من ذهب، وقد نهب نيرون المواطنين لينبي القصور، فا خفض قيمة العملة وفرض الضرائب ويجبر الناس على التبرع للامبراطور، وليس هذا فقط بل كان يتنكر باليل ليسرق المارة والتجار هوا وحرسه، وأمر بقتل المسيحين فكانو قلة هناك فامر بأن يطلو بالشمع ويصلبو في حدائق قصره وفي الليل يشعل النار فيهم ليضيئو الَمساء لضيوفه، كان الخوف يمنع الناس من الثورة عليه، وبدأ الخوف يتسرب بينهم، وبدأ الناس يكتبون الأشعار الساخرة على جدران المدينة، فثارت عليه المدن واحده تلوى الأخرى، وحتى الجيش لم يعد يريد حمايته، فكر ان يستسلم او يلجئ إلى الفرس او يلبس لباس الحداد ويخرج لشعب روما بأنه متندم على جرائمه، ثم يطلب منهم الحكم على مصر، لكنه حسم اختياره وذهب لمجلس الشيوخ واقترح بأن يمشي حافياً َويبكي أمامهم ويغني لهم لعلهم يرقون له، فتنتهي ثورة الناس والتمرد عليه لاعتقاده بأن صوته جميل، وعندما سمع مجلس الشيوخ اقتراحه هذا، طردوه و اعلنوه عدواً للشعب، وللمرة الأولى قالوا له مالم يسمعه منذ طفولته : صوتك رديئ وقبيح، فهرب وفكر بأن ينتحر فخاف فبحث عن عبد أو جندي ليقته لم يجد فصاح :لا أجد صديقاً ولا عدواً ليقتلني، ثم اخذ زوجه وذهب للريف ولم داهمته الخيل وامسكو به الشعب فسألهم ما عقابي؟ قالو تسجلد حتى تموت، فسحب خنجره فخرزه بنفسه، وقبل ان يموت قال أي فنان عظيم تخسرون بموتي !!!!!