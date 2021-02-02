نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على تأشيرة من التأهيل الشامل 1442 التسجيل في نظام الرعاية الاجتماعية لتأشيرة ذوي الإعاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على تأشيرة من التأهيل الشامل، والتي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية من خلال برنامج التأهيل الشامل، وهو البرنامج الخاص بالمواطنين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث تتيح الوزارة إمكانية تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية من مساند والتي تعد من أهم وأبرز الخدمات الالكترونية التي تقدم الإعانات والمساعدات المالية الشهرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى للاستعلام عن استحقاق الإعانة المالية و التسجيل في نظام الرعاية الإجتماعية وتقديم عمالة خاصة دون الحاجة للذهاب إلى الأماكن الحكومية المختلفة ودون الحاجة للأورق أو المستندات المعقدة.

طريقة الحصول على تأشيرة من التأهيل الشامل

كيفية استخراج تأشيرة من التأهيل الشامل، يستطيع جميع مواطني المملكة السعودية من أصحاب الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم للحصول على تأشيرة التأهيل الشامل من خلال الحساب الخاص مقدم الطلب عبر بوابة مساند أو من خلال وحدات الخدمات المساندة أو عبر موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي على شبكة الانترنت، كما يمكن التقديم على التأشيرة من خلال إدارات استقدام الأفراد، فكل ما عليكم هو التسجيل في نظام الرعاية الاجتماعية الخاصة بالتأهيل الشامل بهدف الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها مساند، وذلك بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التأشيرة بعد توضيح سبب الإعاقة والتي يتطلع عليها الفرق الطبية بالنظام للتأشيرة الأولى والثانية والثالثة، ويمكن استخراج التأشيرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط التسجيل في التأهيل الشامل وهو رابط بوابة مساند الإلكترونية.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

في حالة عدم وجود حساب مسجل يتم تسجيل حساب جديد على البوابة.

إدخال رقم الهوية الخاصة بصاحب الحساب.

كتابة كلمة المرور.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الذهاب إلى أيقونة التأشيرات.

الذهاب إلى تأشيرة ذوي الإعاقة.

اختيار تأشيرة ذوي الإعاقة.

الضغط على انشاء طلب جديد.

يجب الموافقة والاقرار على شروط البوابة.

تحديد مهنة العامل المطلوبة.

تحديد الجنسية.

تحديد جهة القدوم.

ارفق الملف الذي يوضح القدرة المالية.

سداد الفاتورة.

الضغط على طباعة.

شروط الحصول على التأشيرة من التأهيل الشامل

حددت وزارة التنمية عدد من الشروط المطلوبة للاستفادة من برنامج التأهيل الشامل والمخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، وقد جاءت الشروط ذوي الإعاقة السعودية التأهيل الشامل كالتالي: