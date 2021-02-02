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عمر شويل - جدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن حالة الطلب الضمان الاجتماعي، حيث الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية يبحث عن طريقة الضمان الاجتماعي استعلام الافراد، لان قديما كان الاستعلام عن رقم الطلب يتم من خلال فروع الضمان الاجتماعي، ولكن الان يتغير الأمر كثيرا حيث يتم كل ذلك اون لاين ولا حاجة للذهاب إلى فروع الضمان الاجتماعي، تابع معنا واليكم الشرح بالتفصيل.
قبل ان نبدأ الشرح في طريقة معرفة رقم الطلب لابد ان نعلم ان رقم الطلب هو الرقم الذي يستخرج بعد تقديم المواطن علي المساعدات المقطوعة ويتم قبوله من طرف الضمان الاجتماعي، يتم إعطاء المقبولين في المساعدات المقطوعة رقم طلب يساعدهم في معرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة.
طرق الحصول على رقم الطلب من الضمان الاجتماعي
هناك عدة طرق تستطيع من خلالهم الحصول على رقم الطلب الخاص بك ولنذكرهم على هيئة نقاط متتالية
- يمكنك الحصول على رقم الطلب عن طريق الاتصال علي هذا الرقم 001222777
- تستطيع الحصول على رقم الطلب ايضا من خلال بطاقة الهوية
- يمكنك ايضا الحصول على رقم الطلب من الضمان الاجتماعي عن طريق رقم السجل المدني
كيف اطلع رقم الطلب في الضمان الاجتماعي
- تقوم بالدخول اولا على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ومن الموقع تختار دليل الخدمات
- وبعد ذالك خدمات الوزارة
- الان سجل دخول اكتب رقم الهوية الخاصة بك
- اختر استعلام ليظهر لك الان رقم الطلب
وبذالك نكون قد استخرجنا رقم الطلب المراد الحصول عليه للاستعلام عن المساعدات المقطوعة، كما اننا تعرفنا علي من هو مستحق رقم الطلب، وللمزيد من التفاصيل لا تتردد في ترك لنا تعليق بتفاصيلك.
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