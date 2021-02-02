نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام على منحة ارض من الديوان الملكي وصيغه خطاب طلب المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام على منحة ارض من الديوان الملكي تعمل المملكة دائما على مساعدة أبناءها لمواجهة مصاعب الحياه من خلال الديوان الملكي الذي يقدم الكثير من المساعدات والدعم المالي لسداد الأقساط المتبقية من بنك التسليف أو غيرة ومن الممكن الحصول على منحة ارض من الديوان الملكي، وتقوم المملكة بمنحهم قطع أراضي زراعية لمساندتهم على تحمل الأعباء المالية والمعيشية فيقوم المواطن بتقديم كافة المستندات التي تُفيد أحقيته في الحصول على قطعة الأرض، يسعى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين لمساعده جميع أبناء المملكة المحتاجين أو الغير قادرين على شراء سكن أو قطعة ارض ولا يمتلك أي سكن أو غير قادر غير كثير من المساعدات الأخر التي يقدمها خدم الحرمين الشريفين.

خطوات الاستعلام على منحة ارض من الديوان الملكي

تسجيل الدخول إلى موقع منصة الوطنية الموحدة. اختيار دليل الخدمات. ويتم اختيار استعلام عن منح الأراضي. اضغط على ابدأ الخدمة. الانتقال تلقائيًا إلى بوابة بلدي قم بتسجيل الدخول. قم باختيار الخدمات الإلكترونية. من القائمة أختيار منح. ثم الضغط على خيار خدمة الاستهلاك عن منح الأراضي. كتابة رقم الهوية الخاص بالمتقدم. كتابة رمز التحقق الضغط على عرض. الانتقال تلقائيًا إلى الصفحة التي تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالطلب.

صيغة خطاب طلب منحة ارض من الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد/ ………….

أتقدم اليوم بطلب للحصول على أرض من الديوان الملكي وفق ما تقتضيه الشروط للحصول على أرض فأنا بأمس الحاج للحصول على الأرض وقد أرفقت مع خطابي جميع المستندات التي تثبت ذلك ولم يسبق لي الحصول من قبل على منحة ارض.

أتمنى أن يتم قبول طلبي وأشكركم على سعة صدوركم لقراءة الخطاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاسم رباعي/ ………

رقم السجل المدني/ ………

محل الميلاد/ ………..

رقم حفيظة النفوس/ ……..

العنوان بالتفصيل/ ……..

تاريخ الميلاد/ ………….

رقم الهاتف/ ……….

شروط الحصول على الأراضي الممنوحة من وزارة الإسكان

يتم منح قطعة أرض للمستفيدين ولكن هناك بعض الشروط لتملك قطعة الأرض وهذه الشروط هي :

لابد أن يقوم المستفيد باستخراج ترخيص البناء في خلال 6 أشهر من استلام قطعة الأرض. وبعد سنة لابد أن يكون أنهي المتقدم بناء المسكن. وبعد ثلاث سنوات لابد أن يكون أنتهي المتقدم جميع الأعمال الإنشائية حتى يكون منزل صالح للمعيشة. بعدها يتم تملك هذه الأراضي للمستفيدين منها

والجدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين يستجيب أيضا طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي لتخفيف الأعباء عن أبناء المملكة المحتاجين العاجزين عن سداد باقي أقساط البنك خاصة المقبلين على الزواج للإكمال زواجهم دون القلق من تسديد باقي الأقساط.