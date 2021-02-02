وزير التجارة يوجّه بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع

بلادي – الرياض :

وجّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح الوزير القصبي أن الهدف من التوجيه بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية هو سلامة الجميع وحمايتهم من فيروس “كورونا، ومنع تفشيه.

يُشار إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، كان قد وجّه في وقت سابق من أمس (الإثنين)، الأمانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية؛ منعاً لانتشار فيروس كورونا.