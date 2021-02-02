بلادي – الرياض :
وجّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح الوزير القصبي أن الهدف من التوجيه بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية هو سلامة الجميع وحمايتهم من فيروس “كورونا، ومنع تفشيه.
يُشار إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، كان قد وجّه في وقت سابق من أمس (الإثنين)، الأمانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية؛ منعاً لانتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التجارة يوجّه بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.