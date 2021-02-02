تتيح إنتاج الكهرباء من المنزل.. “الطاقة” تُعلن إطلاق العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الصغيرة

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الطاقة اليوم (الثلاثاء) إطلاق العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.
وقالت الوزارة إنه سيتم توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.
وأوضحت الوزارة أن اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تأخذ في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية.
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