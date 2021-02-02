القبض على 27 مواطناً و10 مقيمين وضبط 37 مركبة محملة بالحطب المحلي في 9 مناطق

بلادي – الرياض :

ضبطت الأجهزة الأمنية بالأمن العام، 37 مركبة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع، وذلك في 9 مناطق، وقبضت على 37 مخالفاً لنظام البيئة كانوا يقودون تلك المركبات.

وتم ضبط المخالفات في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، بالإضافة للحدود الشمالية، وجازان والشرقية، والباحة.

ومن بين المقبوض عليهم 27 مواطناً و10 مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.