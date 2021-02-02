“رئاسة الحرمين” تطلق برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين عبر تقنية “الباركود”

بلادي – الرياض :
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إطلاق برنامج للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وذلك عبر تقنية “الباركود”.
وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين إن هذه الخدمة تأتي لضمان سهولة الوصول إلى المعلومة، كما أنها تتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح أن الخدمة تتيح للزائر والمعتمر الحصول على إجابة عن استفساره من خلال نظام إلكتروني مبسط، وذلك لأكثر من أربعين مسألة شرعية.
وأبان أن الخدمة تتضمَّنَ مجموعة أدعية مختارة من الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما يحظر ويكره عند أداء شعيرة العمرة، وعدداً من النصائح لاتباع الإجراءات الاحترازية وذلك لسلامة مرتادي البيت.
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