“التقاعد”: 83 مليار ريال معاشات صُرفت العام الماضي.. وارتفاع نسبة النساء المستفيدات إلى 79%

بلادي – الرياض :
قالت المؤسسة العامة للتقاعد، إنها صرفت أكثر من 83 مليار ريال عبارة عن معاشات تقاعدية خلال العام الماضي 2020.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها الإحصائية للربع الرابع من العام الماضي، أن إجمالي المستفيدين المستمرين بالصرف يبلغ نحو 526 ألف مستفيد، فيما يبلغ عدد المتقاعدين المتوفين أكثر من 205 آلاف.
وكشفت عن ارتفاع نسبة المستفيدات من المعاش حيث بلغت نحو 78.9% بعدد 414.5 ألف مستفيدة، مقابل نسبة 21.1% للذكور بعدد 111 ألف مستفيد.
وأبانت أن نسبة العسكريين المستفيدين من المعاش التقاعدي بلغت 50.8% بأكثر من 267 ألف مستفيد، مقابل نسبة 49.2% للمدنيين الذين بلغ عددهم نحو 258.7 ألف مستفيد.
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