رابط دخول بوابة شمسي وأهم الخدمات التي تقدمها

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عمر شويل - جدة بوابة شمسي هي أحدث المنصات الإليكترونية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، وهي مخصصة لمن يريدون معرفة تفاصيل عن إمكانية تركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بالمملكة.

إطلاق بوابة شمسي

في إطار اتجاه المملكة لاستخدام عناصر التنمية المستدامة الطاقة النظيفة، قررت وزارة الطاقة بالمملكة إطلاق منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بالمنازل أو المنشآت.

وستكون مهمة المنصة هو توفير حاسبة إليكترونية لتساعد من يرغب الانضمام للمنظومة الجديدة من معرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب النظام الجديد، كما يمكن للمقاول أو الاستشاري الموكل له تركيب تلك المنظومة بالمنازل عمل دراسة جدوى اقتصادية وفنية والتكلفة التقريبية وحجم استفادة المستهلك من المنظومة من خلال إعطاء قيمة تقديرية عن إيرادات والمدخرات التي سيوفرها المستهلك بعد تركيب المنظومة.

والجدير بالذكر أن منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة لن تزيد قدرتها عن 2ميجاواط، وسيتم توصيلها بالتوازي مع منظومة التوزيع الموجودة لدى مقدمي الخدمة الكهربية بالمنطقة، حيث تم ربط منظومة الطاقة الشمسية بأنظمة توزيع الكهرباء العامة بالمملكة.

الخدمات التي تقدمها بوابة شمسي

مزايا استخدام بوابة شمسي:

بوابة شمسي عبارة عن حاسبة إليكترونية، تقدم لك الخدمات التالية:

معرفة حجم منظومة الطاقة الكهروضوئية الصغيرة التي تتناسب مع حجم منشأتك أو منزلك.

معرفة تكاليف تركيبها.

معرفة حجم الطاقة الشمسية التي ستحصل عليها وكم ستوفر مقابلها شهريًا.

معرفة أسماء المقاولين والشركات المؤهلة لتوصيل المنظومة وتقديم الخدمة للمستهلكين.

وذلك لإرشادك قبل اتخاذ تركيب المنظومة، ورابط دخول بوابة شمسي هو : www.shamsi.gov.sa ، وقد أشارت هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلا أن كافة التنظيمات الخاصة بالمنظومة قد اكتملت بالفعل، تحت رعاية عدة جهات رسمية، وفقًا لمقاييس الجودة.