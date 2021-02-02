طريقة تجديد الإقامة 2021 الجديد عبر أبشر السعودية 1442 الشروط والرسوم

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عمر شويل - جدة طريقة تجديد الإقامة 2021 الجديد، التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة عبر أبشر السعودية 1442،نظام تجديد الإقامة 2021 الجديد في السعودية، فتم استبدال نظام الكفيل الذي كان يعتمد على إقامة العاملين بالمملكة بنظام الكفيل الذى تم تبديله بنظام آخر جديد وهو نظام الإقامة الجديد 1442.

تجديد الإقامة 2021 الجديد يوجد به عدد كبير من المميزات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمقيمين والعاملين على أراضيها . ونعرض عليكم طريقة تجديد الإقامة 2021 الجديد قبل الموعد المحدد لانتهاء الإقامة .

طريقة تجديد الإقامة 2021 الجديد عبر أبشر

ادخل باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر – أفراد. سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بمنصة أبشر. سيتم دخولك على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر. اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين. اختر (تجديد الإقامة) من القائمة. اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي). اختر العامل المراد تجديد إقامته. حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.

متطلبات وشروط تجديد الإقامة الجديد 1442

متطلبات وشروط تجديد الإقامة التي أعلنت عنها الحكومة بالمملكة العربية السعودية التي يجب توافرها في المقيم أو الوافد، كي يتم السماح بتجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها ومنها:

سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.

أن يكون جواز السفر ساري.

تقديم شهادة صحية تفيد بخلو المواطن من الأمراض بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية.

سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل.

وجـود بصمة وصورة للعامل لدى نظـام الجوازات، ولفـرد الأسرة الـذي تجـاوز عمـره 15 سـنة.

صالحية جواز سفر العامل وقت التجديد.

وجود العامل على الأراضي السعودية.

ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.

رسوم تجديد الإقامة الجديد 2021

أكدت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات اللازمة لـ تجديد هوية مقيم قبل موعد انتهائها، حتى لا يتعرض المخالف لتلك التعليمات والنظم إلى العقوبات التي تبدأ من الغرامة والسجن، وتصل إلى حد الإبعاد من أراضي المملكة والمنع من دخولها مرة أخرى التي جاءت كالتالي: