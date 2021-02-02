بعد إعلان اندماجهما.. “البنك الأهلي” و”سامبا” يكشفان عن مسماهما الجديد

بلادي – الرياض :

كشف كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا التجارية عن مسماهما الجديد، وذلك بعد أيام من حصولهما على موافقة الهيئة العامة للمنافسة باندماجهما.

وسيحمل البنك الأهلي ومجموعة سامبا اسم “البنك الأهلي السعودي”، مشيرين إلى أنهما يعتبران الاسم تجسيداً لرؤيتهما لتدشين عملاق مصرفي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة أعلنت قبل أيام اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه.