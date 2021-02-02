“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية قد تؤدي لسيول في هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد عن توقعات هطول أمطار رعدية ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، وحتى (السبت) المقبل.

وأوضحت أن الأمطار ستكون على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرض أجزاء من تلك المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة، وعسير، وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة .

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.