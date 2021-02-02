“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير

بلادي – الرياض :

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أكثر من 300 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج “دعم التوظيف”، تمثل دعم البرنامج خلال شهر يناير لأجور 133 ألف موظف وموظفة سعودية.

ويدعم البرنامج، أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

ويشمل الدعم، أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، وذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3 آلاف ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها، ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال التسجيل في صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.