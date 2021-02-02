“الحقيل” يوجه بالإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض : وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة. وتضمن توجيه الوزير، الصادر اليوم الاثنين، الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها، وذلك حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

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