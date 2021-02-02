محمد عصام محو ينافس الشُّقيري على أوسكار الفيديو الأكثر انتشارًا في 2020

دوت الخليج – أوصاف الفارس

برعايةِ اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب أطلقَ مركز تنمية الموارد البشرية في دبي HDTC التصويتَ الإلكتروني السَّنوي لجائزة دبي العالمية لتنمية الموارد البشرية DIHAR-ICE (الاوسكاريت التعليمي) بالتعاونِ مع عشراتِ الجامعات والمراكزِ العلمية والبحثية العربيةِ والأجنبية وبتشريف سعادة الشيخ عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لصاحب السمو حاكم عجمان.

قُسمِت فئاتُ الجائزة العالميةِ التي تعتمدُ على تصويتِ الجمهور وصوَّتَ فيها مائة وعشرة آلاف شخصًا منذ انطلاقها قبلَ يومين إلى ستِّ فئاتٍ يحملُ اسمُ أوَّلها (الفيديو التعليمي التحفيزي الأكثر انتشارًا وتداولًا في 2020) ويتنافسُ فيهِ كلٌ من فيلم (إحسان من المستقبل) للإعلامي السعودي الشهير أحمد الشقيري وحصلَ الفيديو على حوالي 4 مليون مشاهدة مع فيديو سيكولوجية الدعاء للمحاضر المصري أحمد عمارة وشاهده حوالي مليون ونصف المليون فيما يتصدَّرُ حتى الآن فيديو (أنا صنيعة كلمات أمي) للمحاضر السوريِّ العالمي الدكتور محمد عصام محو بواقع حوالي 15 مليون مشاهد متفوِّقًا كذلكَ وبفارقٍ مريح عن فيديو (التكرار والعقل اللاواعي) للمتحدث التحفيزي الأردني معتز مشعل وفيديو مواطنهِ صانع المحتوى المدرب سائد يونس (فنون الرد) وكانتِ اللجنة المُحكمة قد حدَّدت شروطًا كثيرةً لقبولِ الفيديوهات المُرشحة منها أن يكونَ منشورًا من صفحةِ صاحبه أو مؤسسة تابعةٍ له، وأن يمتلك أكثر من مليون متابع في وسيلة التواصلِ الاجتماعي التي نُشرَ فيها الفيديو وأن يكون ذا فائدةٍ علميةٍ ظاهرة.

مجموعة طلال أبو غزالة العالمية المرشَّح للجائزة عن فئة الشخصية العلمية الأبرز في عام 2020 دعت محبيه في صفحتها الرسمية والموثقة عبر فيس بوك للتصويت له، حيثُ يتنافسُ معَ كلٍ من الكاتب العراقي المعروف أحمد خيري العمري، ومؤرخ طرابلس البروفيسور اللبناني عمر تدمري ومواطنه الكاتب أ. أمين معلوف، والراعي الثقافي ورجل الأعمال الإماراتي سعادة جمعة الماجد.

وفي فئة المادة التعليمية التطبيقية الأكثر ابتكارًا في 2020 تتصدرُ اللبنانية الدكتورة جمانة فقيه قائمة المرشحين متفوِّقة على الأفراد والمؤسسات المرشحة وعلى رأسها جامعة الوفاق الدولية المرشح الرسمي من وزارة التعليم النيجِرية، والسوريَّيَن الدكتور عبدالفتاح السمان والمدرب يوسف دوَّارة.

أما عن فئة صانع المحتوى الأفضل في يوتيوب 2020 فيتنافسُ فيها كلٌ من الدكتور محمد غنايم، جهاد حطاب، المدرب سائد يونس (المرشح في فئة الفيديو الأكثر انتشارًا)، دانة علان، براهيمولوجيا، عمر فاروق، ايجيكولوجي، ZAmericanEnglish .

فيما وصلَ للمرحلةِ النهائية من التصويت عن فئة (المتحدث الأفضل في عام 2020) كُلٌّ من بطل العالم في الإلقاء والخطابة السعودي محمد القحطاني والدكتور محمد عصام محو (المرشح عن فئة الفيديو) من سورية والمستشار الأسري الأردني الدكتور خليل الزيود وهوَ المتصدرُ حتى الآن.

الفئةُ الأخيرة من الأوسكار التعليمي حملت اسم (شخصيةٌ سيبقى ذكرها فقدناها عام 2020) ولهذهِ الفئةِ رمزيةٌ معنويةٌ إذ تُحيي في الناس مبدأي الوفاء والاقتداء وقد تمَّ ترشيحُ كلٍّ من الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، والمصري الدكتور محمد مشالي (الملقب بطبيب الغلابة) والمؤرخُ السوري البروفيسور سهيل زكَّار، ورجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والمخرجِ المعروف الشهير حاتم علي.

الجدير بالذكر أن التصويت ينتهي في الخامس من شهر فبراير ويقام الحفل الختامي لإعلان النتائج الرسمية في 17 الشهر نفسه، بحضور الشخصيات المُرشحة مع عدد من ممثلي الرؤساء وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة ورؤساء ومديري جامعات وعمداء كليات وفعاليات اقتصادية وثقافية وإعلامية، وسيُنظَّمُ الحفلُ هذا العام عبر الأونلاين “مراعاةً للسلامةِ والإجراءات الإحترازية الصحية وصعوبة التنقل الدولي”.