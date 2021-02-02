نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: الجوازات تسمح للتابعين والزوار التسجيل في أبشر وتعديل في خدمة نقل كفالة التابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجوازات عبر حسابها الرسمي في تويتر عن السماح بالتسجيل في أبشر لكل من الفئات التالية: التابعين أو المرافقين للمقيمين، الزوار أو من يحمل تأشيرة زيارة، بالاضافة إلى من يحمل جنسية أحد دول التعاون الخليجي، ومن ناحية أخرى أعلنت الموارد البشرية عن إجراء تعديلات في شروط خدمة نقل كفالة التابع، شهدت الأيام القليلة الماضية أخبار سارة وهامة جدا للمُقيمين في المملكة العربية السعودية، الخبر الأول هو إعلان مديرية الجوازات السماح للمُقيمين من المرافقين مثل الزوجة والأولاد، بالإضافة إلى الزوار ومواطني دول مجلس التعاون بالتسجيل في أبشر.

هذا الخبر الصادر عن مديرية الجوازات تسبب في فرحة عارمة بين المقيمين، حيث يمنح هذا القرار الزوار والتابعين إمكانية التعامُل إلكترونيا والاستفادة من كافة خدمات منصة أبشر، ومنها إمكانية إجراء فحص طبي لهم مجاناً كما أعلن تطبيق صحتي، كما سيتم دمج الزوار والمُرافقين بعد ذلك في خدمات تطبيق توكلنا للاستفادة منها، أما الخبر الثاني فهو سماح وزارة الموارد البشرية للمقيم بإمكانية نقل التابع بعد أن يتجاوز الثامنة عشر من عمره حتى ولو كانت إقامة المُقيم مُنتهية وسنتناول الحديث عن ذلك تفصيلا.

طريقة التسجيل في أبشر لخدمة التابعين

في حالة رغبة المُقيم من المُرافقين أو التابعين لرب الأسرة مثل الزوجة والأولاد في التسجيل بمنصة أبشر، يجب عليه الذهاب إلى أجهزة البصمة الذاتية في أحد مكاتب الجوازات، ويقوم التابع بتفعيل البصمة باستخدام رقم إقامته أو رقم إقامة رب الأُسرة، أما في حالة الزائر أو مواطني مجلس التعاون الخليجي، فعليه تفعيل البصمة برقم الحدود الموجود داخل جواز السفر والذي يتم منحه له عند دخوله المملكة، ثم تقوم بالتسجيل وإرفاق البيانات وتأكيد العملية لتسجيل الدخول على منصة أبشر وتحقيق الإستفادة القصوى من الخدمات المُقدمة من أبشر.

تعديلات في شروط خدمة نقل كفالة التابع

من المعروف أنه إذا تجاوز الابن التابع لمُقيم الثامنة عشر من عُمره يجب عليه الانتقال إلى شركة أو مؤسسة كفالة، والخروج من نطاق رب الأسرة إلا إذا مازال على قيد التعليم، وفيما سبق لم يكن يستطيع المُقيم مع انتهاء إقامته لدى الشركة الذي يعمل بها نقل التابع على مؤسسة أو شركة أُخرى كفالة، لكن الجديد أن وزارة الموارد البشرية قد سمحت بإمكانية نقل كفالة التابع حتى لو كانت الإقامة منتهية، فقط على الكفيل الذي سيتم نقل الكفالة عليه أن يقوم برفع طلب عبر وزارة الموارد البشرية ثم يقوم رب الأسرة بالموافقة على الطلب، مع دفع أربعة أشهر مُقابل مالي للجوازات عن نقل كفالة التابع على الشهر الواحد حوالي 400 ريال، وستقوم المؤسسة أو الشركة بتجديد دفع تلك القيمة له فيما بعد بكل تأكيد.