“الصحة”: تسجيل 4 وفيات و310 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 271 حالة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 310 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 368639 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6383 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 360110 حالة، لافتة إلى أن هناك 2146 حالة نشطة حالياً، من بينها 375 حالة حرجة.