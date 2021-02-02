نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية 2021 madrasati الشغال من وزارة التعليم السعودي للتعلم عن بعُد لطلاب جميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 2021 الشغال من وزارة التعليم السعودي نستعرض مع حضراتكم الان في ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19 والتزام المواطنين منازلهم فى ظل الحجر الصحي الموجود على مستوى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ليصبح استخدام منصة مدرستي التعليمية هو الخيار الأمثل أمام الطلاب والمعلمين للاستئناف التعلم عن بعُد، عليه نستعرض من خلال موقعكم ثقفني الاخباري خطوات التسجيل على المنصة اون لاين على نحو خطوات نستعرضها سوياً الان.

منصة مدرستي التعليمية 1442

بشكل يومي يتزايد مؤشرات بحث جوجل حول التسجيل على منصة مدرستي التعليمية التي تعتبر إحدى أهم المواقع التعليمية السعودية كونها من خلالها يتم تحميل عدد كبير من الدروس والبرامج التعليمية التي جعلتها منصة تعليمية متكاملة لتحميل الدروس التي بإمكان الطلاب لجميع الصفوف الدراسية استغلالها على تحميلها وتنزيلها لاستغلالها لتعم عن بعُد فى ظل أزمة تفشي وباء كوفيد 19 فضلاً عن كم هائل من الإمكانيات التي بإمكان الجميع استغلالها إمكانية التواصل مع معلمي المملكة العربية والتحدث معهم حول حل الدروس وفهمها، مع امكانية تسجيل الحضور وغيرها من الامتيازات المطروحة من قبل منصة مدرستي التعليمية.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي

بامكانكم الان تسجيل دخول على منصة مدرستي فور اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة مدرستي التعليمية

تحديد نوع الحساب ان كنت طالب أو معلم او ولي امر

النقر على أيقونة تسجيل حساب جديد

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل

النقر على خانة تسجيل وذلك عقب إدخال رموز التحقيق المطلوب للتسجيل

وبهذا سيصبح بإمكانكم التسجيل بشكل الكتروني على منصة مدرستي لاستغلالها على إتمام التعلم عن بعُد.