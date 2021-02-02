نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجوازات السعودية” تتيح لمواطني مجلس التعاون والمقيمين الاستفادة من خدمات منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت الجوازات السعودية عن طريق المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية، لمواطني مجلس التعاون الخليجي عن طريق رقم الحدود، والمقيمين من التابعين ولحاملي بطاقات الزيارة، الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر يأتي هذا في أطار سعي الحكومة السعودية لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، طبقاً لرؤية المملكة الإستراتيجية 2030 والتي تتبناها المملكة للنهوض بكافة القطاعات. الجوازات السعودية تحدد شروط تجديد الإقامة للمقيمين يجب أن يكون جواز السفر الخاص بطالب الخدمة ساري المفعول.

يجب أن يكون المقيم مسدد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة ومخالفات التأخير أن وجدت.

يجب على طالب الخدمة تقديم شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض المزمنة.

وجود بصمة وصورة للعامل المراد تجديد أقامته لدى المديرية العامة للجوازات.

يجب أن يكون طالب خدمة تجديد الإقامة موجود فعلياً داخل المملكة. الجوازات السعودية طريقة تجديد الإقامة عبر منصة أبشر للوافدين الدخول على البوابة الإلكترونية لأبشر. تسجيل البيانات المطلوبة لطالب الخدمة. الدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها إلي خدمات المكفولين. الدخول على أيقونة تجديد الإقامة ثم الضغط على أيقونة التالي. تسجيل وتحديد العامل المراد تجديد الإقامة له. قم بتحديد المدة الخاصة بالتجديد ربع سنوية ثم أكد البيانات وجدد الإقامة. طرق دخول مواطني مجلس التعاون والمقيمين منصة أبشر الدخول لمواطني مجلس التعاون الخليجي : عن طريق تسجيل رقم الحدود.

الدخول للمواطنين التابعين للمقيمين عن طريق رقم الهوية للمقيم. طرق تفعيل الحساب لمواطني مجلس التعاون وحاملي تأشيرات الزيارة عن طريق أجهزت الخدمات الذاتية. عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات المنتشرة في أنحاء المملكة. عن طريق القنوات الإلكترونية للبنوك السعودية المقدمة للخدمة. رسوم تجديد الإقامة الجديدة 2021 الفئة قيمة التجديد العامل في القطاع الخاص 650 ريال المرافق للعامل الوافد أقل من 20 عام 500 ريال المرافق للوافد أكبر من 20 عام 2000 ريال العمالة المنزلية 600 ريال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الجوازات السعودية” تتيح لمواطني مجلس التعاون والمقيمين الاستفادة من خدمات منصة أبشر الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.