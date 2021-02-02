نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية السعودي يودع "شخبوط" بحفل غداء خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم وليد الخريجي، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، السفير شخبوط بن نهيان، سفير دولة الإمارات السابق لدي المملكة، والذي انهي عمله قبل عدة أيام.



وقال "الخريجي" بعد تكريمه ل"شخبوط"، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نودع بكل مافي القلب من مودة ومحبة وأخوة، وما قدمه الشيخ شخبوط خلال فترة عمله سفيرًا للإمارات العربية المتحدة الشقيقة في بلده الثاني المملكة العربية السعودية يعكس المصير المشترك والنهج الرصين الذي أسس للعلاقات الوثيقة وأواصر المحبة.



ومن الجدير بالذكر أن نائب وزير الخارجية السعودي كان قد أقام حفل غداء على شرف السفير السابقبمناسبة إنتهاءفترة عمله كسفير لدي السعودية.