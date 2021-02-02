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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي، قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد التسجيل لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في الاختبار التحصيلي لعام 1442، وهذا الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي لعام 1442 لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المدارس بجميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.
مقاييس الاختبار التحصيلي للصف الثالث الثانوي
- يعد الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي 1442 هو أحد المقاييس المعروفة لكي يتم معرفة مستوى الطلاب والطالبات وأيضًا قياس القدرة التحصيلية في مختلف وجميع المواد التعليمية.
- الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي 1442 يقوم بقياس جميع قدراتهم التحصيلية في جميع المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء وذلك على مدار الثلاث سنوات في المرحلة الثانوية.
- يغطي الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي بتغطية أسئلة الطلاب والطالبات في الصفوف الخاص بالمرحلة الثانوية وذلك بنسبة 20٪ للصف الأول الثانوي، ونسبة 30٪ للصف الثاني الثانوي، ونسبة 50٪ للصف الثالث الثانوي.
خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية
يمكن أن يتم التسجيل في الاختبار التحصيلي لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 1442 وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- بعدها يتم إدخال الرقم الخاص بالسجل المدني للطالب المستفيد.
- يتم كتابة وإدخال رقم كلمة المرور الخاصة بالطالب المستفيد.
- يتم الضغط على اختيار تسجيل الدخول.
- سوف يتم ظهور الملف الشخصي الخاص بكل طالب.
- يتم بعدها الضغط على اختيار الاختبار التحصيلي.
- يقوم الشخص المستفيد باختيار النوع واختيار الورقي والاختيار محوسب.
- يتم اختيار الموافقة على جميع الشروط والأحكام، بعدها يتم الضغط على كلمة التالي.
- يجب اختيار مقر أداء الاختبار التحصيلي.
- يتم اختيار موعد أداء الاختبار التحصيلي.
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