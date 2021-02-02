نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام مدد حماية الأجور الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تطلعت السعودية بالفترة الأخيرة للتطوير وللتغيير بكل الأنظمة من أجل رفع مستوى معيشة العاملين فيها، ولهذا فقد عملت بتلك الفترة على توفير برامج تطويرية كثيرة، والتي استطاعت من خلالها تدعيم مهام كافة الوزارات ليتم حماية الموظفين فيها، ومن تلك الأنظمة الحامية لأجور العاملين نظام مدد حماية الأجور الجديد وتساءل الجميع عن النظام وأهدافه والتعديلات التي أجريت عليه بالفترة الحالية، ونقدم لكم كل هذا وأكثر منه بمقالنا.

نظام مدد حماية الأجور الجديد

أطلق نظام مدد حماية الأجور الجديد بواسطة وزارة الموارد البشرية وبتوجيه من الوزير أحمد بن سليمان، ويتمحور دور هذا النظام في أنه يحافظ ويحمي أجور العاملين بالمملكة العربية السعودية، كما يحدد النظام أجور العاملين بناءاً على مستوى معيشة المواطن بالمملكة، ويحمي أيضاً النظام متطلبات العاملين عبر إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذها.

خطوات التسجيل بنظام مدد لحماية الأجور

لتسجل بنظام مـدد لحماية الأجور عليك أن تتبع بعض الخطوات الهامة المبسطة للتسجيل به، حيث يستخدم موقع خاص بالوزارة ليتم التسجيل بالنظام، وعبر الموقع لا يتم تقديم شكاوى فحسب بل يتم الحصول على خدمات مثالية ومزايا غير محصورة، والتي يفقدها الموظف في حالة عدم تسجيله به، ولقد أتت الخطوات المبسطة للتسجيل بالموقع كالآتي:

يزور الموظف موقع النظام .

يسجل دخول بالنقر على “تسجيل دخول عبر الموقع”.

يضغط على “نظام حماية الأجور”.

يضيف رقم هويته، أو رقم إقامته.

يكتب رمز التحقق بالمكان الموضح له لأجل وصول رسالة على الهاتف من منصة أبشر.

يسجل كل بياناته الأساسية.

ينقل بعدها لخانة “تسجيل الدخول”.

ويكتب بعدها اسم المكان الذي يرغب بحماية أجره منه، وهذا بالنقر على” المنشآت” الموجودة بالموقع.

بعد هذا يسجل الموظف رقمه القومي بالنظام.

وبذلك يكون سجل الموظف نفسه بالنظام وسوف يتم حماية أجره وحقوقه على الفور.

نظام الالتزام

على حسب ما تم ذكره بواسطة الوزير أحمد الراجحي أنه تم استهداف كل المنشآت التابعة للقطاع الخاص تحت نـظام مـدد، وسوف يتم العمل به بطريقة تدريجية تتضمن رفع معلومات وبيانات الموظفين بكل منشأة إلى الوزارة وبذلك تقع حماية كل العاملين بالمؤسسة على وزارة الموارد البشرية، ويوفر أيضاً النظام تسوية للخلافات التي تحدث ما بين الموظفين وأصحاب العمل والتي تكون على الأجر، حيث يتم تسويتها عبر تحديد الأجر الملائم للعامل وصاحب الأعمال.

ليحصل الموظف على حقوقه المادية والمعنوية كاملة يجب عليه أن يسجل في نظام مدد حماية الأجور الجديد وطريقة التسجيل بالنظام وأهدافه قدمناها بالمقالة، نتمنى إليكم الأفضل.