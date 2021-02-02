طريقة حساب رسوم المرافقين المفروضة في السعودية

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عمر شويل - جدة حساب رسوم المرافقين المفروضة، قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان من خلال صفحتها الرسمية على تويتر، بأنه بحلول عام 2021 الجديد سيكون هناك اختلاف في رسوم المرافقين المتواجدين على أراضي المملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن رسوم المرافقين بالسعودية من خلال الحساب الرسمي للمديرية، وقامت بنفي الإشاعة التي تدور عن إلغاء رسوم المرافقين في السعودية بحلول عام 2021.

كيفية حساب رسوم المرافقين

قامت إدارة المملكة السعودية بإعلان رابط إلكتروني ليسهل على المرافقين حساب قيمة الرسوم المفروضة من المرافقين لهم، ويتم الحساب بالطريقة التالية:

زيارة بوابة مقيم الإلكترونية. من الخصائص الموضحة في الصفحة الرئيسية يتم اختيار تحديد الإقامة. يتم بعد ذلك تحديد عدد التابعين للمرافق وتحديد مدة التجديد. ومن ثم يتم النقر على تاريخ الانتهاء للإقامة والضغط على احسب بعد ذلك. لتظهر صفحة جديدة تحتوي على رسوم المرافق الواجب سدادها.

رسوم المرافقين في السعودية 2021

منذ عام 2017 وتتبع المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا في التحصيل للرسوم من المرافقين، وذلك حتى يتم توفير توازن بين صادرات وواردات المملكة العربية السعودية، حيث قررت أنه سيكون هناك زيادة في رسوم المرافقين بكل عام لتحقيق ذلك التوازن، حيث وصلت قيمة رسوم المرافق في السعودية إلى 400 ريال سعودي في عام 2020 الماضي.

الفئات المستثناة من رسوم الإقامة

يتم استثناء الفئات التالية من تسديد الرسوم: