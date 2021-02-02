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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتساب رسوم المرافقين عبر أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة سداد رسوم المرافقين واحتسابها عبر موقع أبشر، يوجد الكثير من المصريين والجنسيات الأخرى في المملكة العربية السعودية حيث أن كل مقيم يمكن له أن يقوم باصطحاب فرد له لكي يعيش معه في المملكة العربية السعودية ولكن يضطر إلى دفع الكثير من المبالغ كل شهر من أجل إقامة هذا الشخص معه، وتلك الرسوم تتغير من عام إلى آخر ويوجد أيضًا رسوم مختلفة للزيارات.
طريقة دفع رسوم المرافقين
يوجد عدة طرق لكي يتم من خلالها دفع رسوم للحصول على مدة كافية للمقيمين أو المرافقين، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الذهاب إلى خدمة الجوازات ودفع كل هذه الرسوم هناك، ويوجد أيضًا بعض الخطوات الأخرى التي يمكن من خلالها أن يتم أيضًا دفع رسوم المرافقين من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية.
طريقة احتساب رسوم المرافقين
يمكن أن يتم احتساب رسوم المرافقين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريق إتباع بعض الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول عبر الإنترنت على موقع الراجحي والذي يعرف عنه أنه الموقع الرسمي لدفع جميع التعاملات الإلكترونية.
- يمكن من خلال هذا الموقع أن يقوم الشخص بعمل العديد من المصالح عبر الإنترنت وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنوك لكي يتم دفع تلك الرسوم التي يقوم المواطنون سواء المقيمين أو المرافقين بدفعها في بداية كل عام ميلادي جديد.
- يتم الضغط بعد ذلك على الأيقونة الإلكترونية وذلك من خلال قسم المدفوعات الحكومية.
- بعدها يقوم الشخص الذي يؤدي دفع رسوم المرافقين بالضغط على أيقونة المدفوعات الحكومية.
- بعد ذلك يتم الضغط على اختيار كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك والخاص أيضًا بالمرافق حتى إن كانت الزوجة أو أحد الأبناء.
- وفي الأخير يتم الضغط على أيقونة الدفع الإلكتروني.
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