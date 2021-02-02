نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سعر سيارة شانجان 2021 تقسيط سيارات 600 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة الحصول على ارخص سعر سيارة شانجان 2021 في السعودية وكذلك عروض تقسيط سيارات 600 ريال شهريًا فقط لا يجتمعان إلا في موديل واحد أو اثنين على الأكثر وهما شانجان ايدو تريند Trend 2021 وكذلك شانجان ايدو Smart 2021 فهما في نطاق السعر الأدنى بين اسعار شانجان في السعودية عند الشراء نقدًا أو تقسيط وبالرغم من عدم وجود اختلافات جوهرية بين الطرازين السابقين إلا أن هناك فارقًا في الأسعار قد يتضاءل أو يتزايد بحسب عروض تقسيط السيارات التي تتاح بين فترة وأخرى وكذلك بحسب ظروف المشتري خاصة فيما يتعلق بعدد الدفعات أو الأقساط وكذلك قيمة الدخل الشهري وبطبيعة الحال كل ذلك يؤثر على سعر تقسيط السيارة .
ارخص سعر سيارة شانجان 2021
هناك 3 فئات من شانجان ايدو بأسعار متفاوتة حيث يصل سعر أرخص سيارة شانجان 2021 وهي شانجان ايدو تريند التي يصل سعرها بدون اضافة قيمة الضريبة المضافة إلى 46 ألف ريال ويصل سعرها شامل الضريبة المضافة إلى 52 ألف ريال.
بينما يصل سعر شانجان ايدو سمارت غير شامل الضريبة المضافة إلى 48 ألف ريال وبعد إضافة الضريبة يصل إلى 56 ألف ريال أما شانجان ايدو ليمتيد فيصل سعرها بدون الضريبة المضافة إلى 56 ألف ريال وبعد إضافة الضريبة يصل إلى 65 ألف ريال.
تقسيط سيارات شانجان 600 ريال
وعلى هذا النحو ووفق عدد من المتغيرات يمكن تقسيط سيارات شانجان ايدو بقسط شهري يصل إلى 600 ريال أو يزيد قليلًا ولتبسيط ذلك نضرب المثال التالي مع التأكيد على أن هذه الأرقام افتراضية وأن أي تغيير في أي منها يؤثر بطبيعة الحال على السعر النهائي للسيارة كما يلي:
- يصل سعر شانجان ايدو تريند إلى 46 ألف ريال بدون الضريبة المضافة.
- يقوم العميل بدفع قيمة الضريبة المضافة مرة واحدة في بداية التعاقد وستكون حوالي 6 الاف ريال.
- يتم تقسيط 600 ريال شهريا في 60 شهرًا وهو أقصى مدة للتمويل يصبح المجموع 36 ألف ريال.
- يتبقى من السعر 10 الاف ريال تمثل قيمة الدفعة النهائية أة دفعة التملك ويتم دفعهم عند نهاية مدة التمويل.
- في حالة عدم القدرة على دفع 10 الاف ريال مرة واحدة يمكن الحصول على تمويل جديد بقيمة المبلغ وجدولة الأقساط.
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