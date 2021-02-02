نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط منتج آهل بدون كفيل وبدون فوائد مقدم من بنك التنمية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط منتج آهل بدون كفيل وبدون فوائد فيقدم بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من القروض الميسرة والمرونة والتى ليس لها أى فوائد فجميع القروض المقدمة من بنك التنمية الإجتماعية متاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين وبدون رسوم للخدمة ويستطيع العملاء الذين حصلوا على أى من منتجات بنك التنمية الإجتماعية الحصول على تمويل آهل

تقسيط منتج آهل بدون فوائد لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

منتج آهل هو تمويل يخدم الأسر الأكثر احتياجاً والذين لديهم العديد من المسؤوليات والمهام لذلك تم تقديم منتج آهل بمزايا عديدة والتى سوف نتعرف عليها معاً الآن

تمويل آهل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن للحصول عليه فيتمكن المواطن الحصول عليه بدون ضامن

يتمكن المواطن السعودي من الحصول على تمويل آهل بقيمة تصل إلى60 ألف ريال سعودي كحد أقصى

يتميز قرض آهل أنه بدون أى رسوم وبدون فوائد

5 سنوات هو الحد الأقصى لسداد قيمة التمويل

عملاء تمويل آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

قرض آهل متاح لشريحة كبيرة من العملاء بالمملكة العربية السعودية فآهل متاح المطلقات والأرامل والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي ومتاح للمتقاعدين

شروط منتج آهل بالتقسيط لدى بنك التنمية الإجتماعية

هناك عدد من الشروط المطلوبة لكي يتمكن المتقدم من الحصول منتج آهل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الشروط

2000 ريال سعودي هو قيمة الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم

يشترط أن يكون المتقدم عمره 18 سنة كحد أدنى و 55 عام كحد أقصى

يشترط أن يكون المتقدم ليس عليه أى قروض مستحقة

العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية لا يحتاجون إلى كفيل أو ضامن

للحصول على منتج آهل بالتقسيط المرن على العميل توفير كل الأوراق المطلوبة

متطلبات التقديم على تمويل آهل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول

تقديم اثبات العنوان الوطني

على العميل تقديم رقم الآيبان الخاص به

رقم الهاتف

طريقة الحصول على تمويل آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

يتمكن المواطن المتقدم الحصول على قرض آهل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على رابط منتج آهل وإدخال جميع المعلومات المطلوبة لاكتمال الطلب