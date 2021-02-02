نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شغال منصة مدرستي madrasati.sa التعليمية السعودية 1442 لمراحل التعليم المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي واحدة من وسائل التعليم الحديثة التي تم تفعيلها مؤخراً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بهذا الفيروس، حيث تساعد المنصة الطلاب والطلبات على متابعة الدروس المقررة عليهم منن خلال شرح من قبل المعلمين المتميزين، وتوفر المنصة للطلاب جدول بكل الحصص الخاص بالمراحل التعليمية المختلفة ابتداءً من “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، ويحتل رباط الدخول على منصة مدرستي حالياً محركات البحث في السعودية بعد بداية الفصل الدراسي الثاني1442، وعليه قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نوافيكم رابط منصة مدرستي التعليمية بالسعودية.

منصة مدرستي التعليمية

قررت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن تحسن من مستوى التعليم فيها حالياً، وعليه فعلت منصة مدرستي التي تسهل للطلاب والمعلمين استكمال الدراسة ومتابعة مهامهم كاملة من خلالها، حيث تقدم حصص الافتراضية والتي تجعل الطلاب يتفاعلون معاً ومع المعلمين، بجانب الواجبات المدرسية التي من خلالها يتم تقييم مستوى الطالب.

رابط الدخول منصة مدرستي madrasati.sa

يستطيع الطلاب في المملكة العربية السعودية في مراحل التعليم المختلفة الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية التي توفر لهم شرح الدروس المقررة عليهم لاستكمال الدراسة بعد قرار الوزارة بالتعليم أون لاين من المنازل، حيث نوفر لكم الآن خطوات بسيطة عليكم اتباعها للدخول على منصة مدرستي: