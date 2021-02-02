وزير السياحة: لا تهاون مع المنشآت السياحية المخالفة للإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :

أصدر وزير السياحة أحمد الخطيب توجيهًا بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية.

وأكد أن هذه الجولات تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنه لن يتهاون مطلقًا مع المنشآت المخالفة في سبيل حماية المجتمع من هذا الوباء.

وكانت وزارة الصحة قد رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الإصابات اليومية بالفيروس التاجي خلال الفترة الماضية، مطالبة بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض.