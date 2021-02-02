بلادي – الرياض :
منع رجال الأمن الصناعي بأحد الأسواق التجارية في مدينة الخبر طاقم العمل في قناة العربية من الدخول، بسبب عدم تحميل أحد أفراد الطاقم لتطبيق توكلنا، واللازم لدخول السوق.
وأظهر مقطع فيديو مراسل القناة عند بوابة الدخول وقد مُنع وزملاؤه منه، فيما سُمح لمتسوقين يحملون تطبيق توكلنا بالدخول، موضحا أن المصور لم يقم بتحميل التطبيق على جواله، فلم يتمكنوا من أداء عملهم، مؤكدا أنه ليس هناك استثناءات.
وأوضح المراسل أن لجنة شُكّلت من إمارة المنطقة ومديرية الشؤون الصحية والأمانة والشرطة ووزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والإعلام، لتتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة وفي مختلف المواقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منع طاقم قناة “العربية” من دخول مجمع تجاري بالخبر بسبب تطبيق “توكلنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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