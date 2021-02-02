تعليم الرياض يؤكد عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية

بلادي – الرياض :
أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وشددت على أن يكون تبادل البيانات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة، وذلك في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية للبنين والبنات.
وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أن القرار يأتي تأكيدًا للأحكام الواردة في سياسات حوكمة البيانات الوطنية والقواعد العامة لاستخدام التطبيقات الاجتماعية الافتراضية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية لاستخدام تطبيقات التراسل الفوري والتواصل الاجتماعي.
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