بلادي – الرياض :
بدأ عدد من الجهات الحكومية والخاصة تطبيق قرار منع الدخول إليها دون تفعيل تطبيق “توكلنا”، كإجراء إلزامي للحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأظهرت مقاطعُ فيديو صُورت في منطقتي تبوك والرياض موظفي أمن الأسواق وهم يسمحون بالدخول فقط لمن لديه تطبيق توكلنا يحمل بياناته وحالته الصحية فيما يتعلق بفيروس كورونا.
كما بينت التزام عدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا في تلك الأسواق بتحميل التطبيق، استجابة للتعليمات، حيث أكد أحدهم – لقناة الإخبارية – أن القرار ممتاز، لحماية المجتمع من الفيروس.
يُذكر أن عددا من الجهات أصدرت قرارات بعدم السماح بدخول المستفيدين والمتسوقين إلى تلك الجهات والأسواق والأماكن العامة دون تحميل تطبيق توكلنا وإبرازه للمسؤول عن الدخول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء سريان قرار منع الدخول للأماكن العامة والأسواق بدون إبراز تطبيق “توكلنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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