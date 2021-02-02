وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بالتطرق للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في خطبة الجمعة

بلادي – الرياض : وجَه وزير للشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتطرق خطبة الجمعة للحديث عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وشدد على الأئمة والمؤذنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكيد على المصلين بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وكانت وزارة الصحة قد دعت خلال الساعات القليلة الماضية، للالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار الفيروس، لا سيما بعد رصد ارتفاع ملحوظ في مستوى الإصابات اليومية بالفيروس التاجي.

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