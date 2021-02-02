مختص بـ”الموارد البشرية”: بعض الشركات تتفق مع أجانب للعمل عن بُعد بمجال خدمة العملاء

بلادي – الرياض :
كشف المختص بالموارد البشرية الدكتور كاسب الرشيدي، قيام بعض الشركات بالاتفاق مع أجانب من خارج المملكة للعمل في مجال خدمة العملاء عن بُعد.
وأوضح، خلال لقائه في قناة الإخبارية، أن توطين وظائف خدمة العملاء قرار له فوائد كبيرة، خاصة أن العاملين بها بمقدورهم العمل من منازلهم عن بُعد.
وشدد على ضرورة متابعة وزارة الموارد البشرية تطبيق القرار والتأكد من التزام الشركات بتوظيف السعوديين في وظائف هذا المجال.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل عن بُعد على السعوديين.
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