“الداخلية”: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، وذلك اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت أن الـ20 دولة هي، الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغالية، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وأكدت أنه سيكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.