نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروسية نجران تقيم سباقها الرابع عشر للموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت فروسية نجران أمس، سباقها الرابع عشر للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار ميدان الفروسية بنجران.

وأفاد أمين فروسية نجران محمد غشام أن السباق يتكون من 5 أشواط، مسافتها 1600 متر، خصص الشوط الأول للخيل أقل من (3 سنوات) إنتاج مسافة 1600 متر، حصل على المركز الأول الجواد "بند" للمالك اسطبل الحضن، وخصص الشوط الثاني لمفتوح إنتاج 2017 مسافة 1600 متر، حقق المركز الأول الجواد "حكيم عناية" للمالك محمد آل مطيف، وخصص الشوط الثالث للأفراس إنتاج (+4) مسافة 1600 متر، حصلت على المركز الأول الفرس "غاربة" للمالك اسطبل الحضن، وخصص الشوط الرابع "الكأس" مفتوح الدرجات إنتاج (+4) مسافة 1600 متر، أحرزت المركز الأول الفرس "الجبخانه" للمالك اسطبل الحضن.

فيما خصص الشوط الخامس على جائزة عينية (سيارة) للخيل مواليد 2018 مسافة 1600 متر، وحصل على المركز الأول الجواد "الغشمري" للمالك اسطبل دلهام.